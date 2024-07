Coordinatore Ap ritira candidatura per presidente Umbria

Passo indietro del candidato di Alternativa popolare alla presidenza della Regione Umbria, Riccardo Corridore. L'attuale vicesindaco di Terni e coordinatore regionale del partito, in una lettera inviata al segretario nazionale Stefano Bandecchi, ha infatti annunciato il ritiro della sua candidatura alle prossime elezioni regionali, previste in autunno.

Nella missiva - secondo quanto si apprende - Corridore si dice convinto che, nella fase di cambiamento degli assetti politici umbri dopo le ultime amministrative, il partito debba mettere in campo le massime potenzialità e auspica quindi la candidatura a governatore dello stesso Bandecchi.

"Oggi è una giornata particolare, dopo la rottura che Alternativa popolare ha avuto anche con il vicesindaco Corridore, che ha ritirato la sua candidatura alle regionali" ha commentato Bandecchi in un video sul proprio profilo Instagram.

Secondo il leader di Alternativa popolare e sindaco di Terni "si apre un momento di riflessione e particolare all'interno di Ap, che come sempre può essere interrotto soltanto da fattori esterni". "Corridore - conclude Bandecchi - ha fatto una scelta coraggiosa, una scelta politica meditata e pensata".



