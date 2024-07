Tentano truffa ad anziana ma polizia Perugia li arresta

Ha trattenuto al telefono quello che è ritenuto uno degli autori di un tentativo di truffa inducendolo a credere che si stava recando in banca a prelevare i 4.200 euro richiesti ma in realtà un'anziana ha avvisato la polizia di Perugia e la squadra mobile ha così arrestato in flagranza due italiani di 33 e 20 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, avvalendosi di un complice (ancora non identificato), i due hanno utilizzato una tecnica ormai consueta: la telefonato alla vittima fingendosi un appartenente alle forze dell'ordine e rappresentando che il figlio aveva investito una persona e, in difficoltà, aveva immediato bisogno di denaro per pagare l'avvocato. La donna, accortasi che poteva trattarsi di un tentativo di truffa, ha trattenuto al telefono l'uomo.

Il personale della squadra mobile ha quindi notato uno dei due italiani uscire dal palazzo in cui abita la donna e il presunto complice ad attenderlo in auto. Entrambi sono stati bloccati e condotti in questura dove è scattato l'arresto per tentata truffa aggravata in concorso.

"La Polizia di Stato - è detto nella sua nota -, per prevenire tali spiacevoli episodi, invita i cittadini a diffidare dagli estranei che, simulando situazioni di difficoltà di parenti o conoscenti, richiedono denaro o altri oggetti di valore, e li invita, in caso di sospetto, a contattare immediatamente un familiare o le forze dell'ordine".



