Otto aziende a Phenomena, salone imprenditoria femminile

Otto aziende umbre sono state protagoniste di "Phenomena 2024", il salone nazionale dell'imprenditoria femminile dei settori fashion and food che si è svolto a Pescara, organizzato dal Sistema camerale e dalla Camera di commercio Chieti-Pescara. Presente, per quella dell'Umbria, il segretario generale Federico Sisti.

L'iniziativa ha offerto la possibilità di incontri B2B tra le imprenditrici attive nei settori agroalimentare e moda e una delegazione di operatori esteri provenienti principalmente da Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Scozia, Danimarca, Giappone, Croazia, Russia e Ucraina.

Al salone hanno preso parte Cioccolaterie Vetusta Nursia (settore food); Dolys' Confezioni - Meera (fashion); Domina (food); Geofood (food); La Valletta (food); La Veneranda (food); Muusa (fashion); Tenuta di Freddano (food).

Ciascuna azienda - spiega la Camera di commercio umbra - ha avuto a disposizione uno spazio allestito e personalizzato per gestire al meglio la presentazione dei prodotti e gli incontri d'affari. Ogni operatore estero è stato supportato da interprete, laddove necessario. "Phenomena" è giunta alla quarta edizione. Nato da un'idea "vincente" di Ift, brand specializzato nel mondo della fashion, il salone ha mosso i primi passi in pieno Covid e da allora non si è più fermato. Il salone dell'imprenditoria femminile, che fino all'anno scorso era riservato esclusivamente alle donne del mezzogiorno, quest'anno si è avvalso della partnership di Mirabilia, il network delle Camere di commercio sui cui territori insistono i patrimoni dell'Unesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA