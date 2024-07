Olimpiadi e pace nella rivista San Francesco Patrono Italia

Si apre con una riflessione sui prossimi giochi olimpici e paralimpici di Parigi e della possibilità di attuazione di una tregua in tutto il mondo il numero di luglio della rivista San Francesco Patrono d'Italia, in uscita in questi giorni. L'editoriale è del direttore fra Riccardo Giacon, secondo quanto anticipa un comunicato della comunità religiosa di Assisi.

"La bandiera coi cinque cerchi - scrive fra Riccardo - seppure in un modo simbolico rende desiderabile e in qualche modo visibile la fraternità universale di cui il mondo ha tanto bisogno. Valore esplicitato anche nel motto ufficiale ritoccato nell'Olimpiade di Tokyo 2020 con l'aggiunta di un avverbio importantissimo: 'Più veloce, più in alto, più forte - insieme'.

Perché solo uniti si può costruire un mondo migliore".

Nelle pagine della rivista trova spazio il racconto dei conflitti in corso, in particolare in Ucraina e nella Striscia di Gaza, con le testimonianze di fra Mikola Orach e suor Nabila Saleh. fra Mikola, frate minore conventuale della Custodia di Santa Croce, racconta l'umore del popolo ucraino a due anni e mezzo dall'inizio del conflitto, le testimonianze dirette di chi combatte al fronte e l'attività dei frati in questo periodo e in vista del prossimo futuro.

In questo numero della rivista San Francesco Patrono d'Italia anche una riflessione sul futuro della sanità con un'intervista al professor Massimo Massetti, presidente della Fondazione Dignitas Curae, l'intervista "esclusiva" alla scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini e il racconto da La Verna di chi accompagna i visitatori nel luogo delle stimmate di san Francesco.



