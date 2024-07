Leonelli, ma chiesto nulla a Ferdinandi e nemmeno ora

"Come ho sempre detto quando abbiamo scelto di sostenere Vittoria Ferdinandi lo abbiamo fatto a cominciare da me, senza chiedere nulla in cambio, e non abbiamo intenzione di farlo ora": lo sottolinea Giacomo Leonelli su Facebook. "Ringrazio il coordinamento della lista Pensa Perugia per la fiducia nei miei confronti" aggiunge. "La giunta che la città si merita deve essere la migliore possibile - afferma ancora Leonelli - e per questo Vittoria deve poter scegliere senza alcun condizionamento: come concordato nelle prossime ore faremo un'ampia rosa di nomi da mettere a disposizione per eventuali ruoli nel governo della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA