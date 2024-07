Ferdinandi, vicini a chiudere il quadro per la nuova Giunta

Potrebbero arrivare lunedì 8 luglio i nomi della nuova Giunta comunale di Perugia della neosindaca Vittoria Ferdinandi che comunque intende annunciare formalmente la squadra "nel primo Consiglio comunale" convocato il 15 luglio. "Credo che siamo vicini a chiudere il quadro" ha detto intervistata da Radio Glox.

Ferdinandi ha quindi assicurato di non essere in difficoltà nella costruzione della Giunta. "I criteri - ha sottolineato - sono chiari e hanno permesso di costruire il quadro generale della Giunta in un grande clima d'armonia. Ho infatti sempre parlato prima di tutto della ricerca di profili di altissima competenza, professionalità e innovazione da bilanciare con la volontà espressa dagli elettori attraverso il voto e con il rispetto delle forze di coalizione che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto. Stiamo lavorando in enorme armonia e sono felice di alcune scelte".



