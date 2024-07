Aeroporto, nessun impatto su voli per disinnesco residuato

L'aeroporto internazionale dell'Umbria ha reso noto che le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico ritrovato recentemente in zona San Petrignano, programmate nella giornata di sabato 6 luglio, "non impatteranno sul traffico aereo dello scalo umbro, che sarà pertanto come da regolare programmazione".

Il residuato da 500 libbre, pari a 242 chili con circa 128 chili di tritolo, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto nella frazione di Petrignano, nel comune di Assisi, nei pressi dell'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi".



