A Perugia ex sottosegretario Bocci condannato per concorsi

E' stato appena condannato in primo grado a due anni e sette mesi di reclusione al termine del processo celebrato a Perugia per la presunta manipolazione di concorsi banditi dall'Azienda ospedaliera e dall'Usl 1, l'ex sottosegretario e segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci il nome del quale compare ora nell'inchiesta milanese su presunti appalti truccati e tangenti.

Nel capoluogo umbro la sentenza è stata pronunciata mercoledì al termine di un lungo iter dibattimentale.

Bocci - che ha sempre rivendicato la correttezza del proprio operato - è stato condannato, tra l'altro, per associazione per delinquere "al fine di "commettere una serie di delitti contro la pubblica amministrazione" insieme all'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e all'allora direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Maurizio Valorosi. Sarebbe stata finalizzata - in base alla ricostruzione accusatoria - alla "manipolazione sistematica dei concorsi pubblici banditi dall'Azienda ospedaliera di Perugia e dall'Usl Umbria 1".

Il processo ha riguardato complessivamente una trentina d'imputati.



