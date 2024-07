Usl Umbria1, a Umbertide servizio 118 attivo giorno e notte

Per l'Usl Umbria 1 "ad Umbertide il servizio 118 attivo giorno e notte con una postazione in cui sono presenti due ambulanze h 24". Specifica che "in alcuni giorni del mese di luglio, esclusivamente di giorno ed in via eccezionale, l'ambulanza medicalizzata sarà sostituita dall'ambulanza gestita da un infermiere esperto in emergenza-urgenza, con la presenza dell'automedica che può intervenire a pochi minuti dalla postazione di Umbertide".

"Inoltre - sottolinea l'Usl in una nota -, è stato attivato il servizio di elisoccorso che può intervenire in caso di necessità, in qualsiasi parte del territorio, con un equipaggio avanzato composto da rianimatore o medico d'emergenza-urgenza e infermiere esperto chiamato dall'equipaggio dell'ambulanza infermieristico o direttamente dalla centrale operativa, nel caso sia necessario un ulteriore supporto".

La Usl Umbria 1 precisa, inoltre, che "le ambulanze composte da personale infermieristico garantiscono a tutti gli effetti una risposta adeguata essendo gli infermieri che effettuano servizio 118 professionisti sanitari in possesso di formazione e competenze in grado di garantire appropriate prestazioni in emergenza-urgenza e che possono essere comunque supportati dall'automedica con il medico a bordo o dal mezzo aereo del servizio di elisoccorso regionale e questo non comporta nessuna modifica nella gestione del paziente che necessita di cure attraverso il servizio 118". "Si ribadisce, inoltre - prosegue la nota -, che questa rimodulazione del servizio riguarda solamente pochissimi turni per il mese di luglio, in attesa dell'arrivo di nuovo personale che coprirà i turni già dalla prossima settimana, in ogni caso l'Azienda Usl Umbria 1 continua ad esperire modelli organizzativi per garantire la sicurezza dei pazienti del territorio".



