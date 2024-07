Rettori e dirigenti degli Atenei ospiti Università Perugia

Rettori, direttori generali e dirigenti di università e centri ricerca italiani sono ospiti dell'Università degli studi di Perugia, per il primo dei due incontri previsti nell'ambito della terza edizione di "Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento", l'esperienza formativa "Reunion h24" organizzata dal CoDau - convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. Ventidue gli atenei che, insieme ad alcuni centri di alta formazione e ricerca, prendono parte all'iniziativa.

La due giorni di formazione e networking ha preso avvio a Palazzo Murena, con i saluti del rettore Maurizio Oliviero. E' proseguita, poi, con il trasferimento presso il complesso monumentale di San Pietro per la visita alla basilica e all'abbazia, nonché all'orto botanico medievale, in un'immersione tra natura e simbologia. Quindi il trasferimento al borgo di Solomeo, dove Brunello Cucinelli riceverà gli accademici e dirigenti per un confronto sui temi della leadership e della gestione delle umane risorse.

Venerdì la giornata conclusiva a Palazzo Murena. Dalle ore 9 alle ore 12.30 è in programma la sessione "Good news since last time": Phil Taylor, consulente strategico, consulente e formatore professionale ed esperto di gruppi professionali, condurrà il gruppo alla cultura della positività invitando i partecipanti a condividere le azioni, le iniziative e i traguardi positivi che sono stati compiuti dalla fine del corso fino ad oggi.



