Regione attiva progetto su rischio esposizione inquinanti

Regione Umbria ha formalizzato la partecipazione a un progetto di sorveglianza e studio per stimare il rischio sanitario associato all'esposizione della popolazione del sito di interesse nazionale Terni-Papigno-Conca Ternana, agli inquinanti organici persistenti dei metalli e delle sostanze perfluoroalchiliche, con riferimento anche ai risvolti sanitari. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, spiegando che l'obiettivo è poi mettere in campo le politiche di prevenzione e cura più appropriate.

"Le sostanze perfluoroalchiliche - ha riferito l'assessore Coletto attraverso una nota della Regione - sono presenti in alcuni indumenti e oggetti di uso comune, dalle pentole antiaderenti, a capi di abbigliamento impermeabili, imballaggi alimentari, pesticidi. Ma pur essendo molto utilizzati, è sempre più diffuso l'allarme sui rischi per la nostra salute. Il progetto che coinvolge più regioni è finanziato dal Ministero della Salute, ed è caratterizzato da una notevole complessità, dipendente sia dalla molteplicità di soggetti coinvolti, sia dall'eterogeneità e frammentazione delle conoscenze e competenze sui vari siti di interesse nazionale coinvolti nell'iniziativa che vede capofila la Regione Veneto. Lo sforzo sotteso al progetto quindi, è proprio quello di ricomporre un quadro unitario, mettendo a sistema tutte le conoscenze e informazioni già acquisite dai vari enti nel corso degli anni e colmando le lacune conoscitive anche attraverso campagne di monitoraggio ambientale, lo sviluppo di modelli di dispersione e la conduzione di studi di biomonitoraggio, secondo metodologie standardizzate e condivise. Rivestirà una funzione chiave in questo contesto, l'azione di accompagnamento e di supervisione da parte del Ministero della Salute e il coinvolgimento attivo nel progetto dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale".

Inoltre, un elemento qualificante del progetto "particolarmente innovativo e sfidante" - è detto ancora nella nota -, è l'ambizione di contribuire alla costituzione di un "sistema nazionale per il biomonitoraggio" attraverso la creazione di un network di centri in possesso di specifiche competenze in materia.



