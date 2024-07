Prisco, la sicurezza dei Vigili del fuoco al primo posto

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha annunciato che è stato approvato in queste ore l'accordo integrativo nazionale riguardante le competenze e il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in attuazione del decreto legislativo 81/2008. Siglato quasi all'unanimità dalle organizzazioni sindacali di categoria - spiega l'esponente governativo in una nota -, indica il numero, le attribuzioni, le modalità di elezione e di esercizio delle funzioni nonché la formazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza.

"Si tratta di un accordo importante - ha commentato Prisco - che disciplina il ruolo di figure che sono fondamentali nel rapporto di lavoro, utili per monitorare l'applicazione delle norme di sicurezza, segnalare eventuali situazioni di rischio e collaborare con l'Amministrazione per la predisposizione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. La sicurezza del personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco è per il Governo una priorità. Stiamo mettendo in campo tutte le misure che servono per consentire ai Vigili del fuoco di operare sempre in sedi sicure".



