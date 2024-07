Meloni (Pd), fare chiarezza su tabelle transito sui sentieri

"Quante tabelle che vietano il transito sui sentieri, secondo l'emendamento Puletti, sono state installate e qual è l'ammontare del costo sostenuto, di fronte ad una previsione di spesa di 10 mila euro per il triennio 2024 - 2026": a chiederlo è la capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Simona Meloni, che ha presentato una interrogazione con la quale si intende "conoscere lo stato di attuazione dell'emendamento approvato al bilancio 2024 - 2026 e che tanto ha fatto discutere".

"L'emendamento - spiega Meloni in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni - andava a modificare il Testo unico regionale per le foreste, prevedendo il divieto di transito di mezzi a motore sui sentieri solo in presenza di specifiche tabelle alle quali dovrebbe provvedere l'ente competente per territorio, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali. Nello specifico sarà dunque Afor, l'Agenzia forestale regionale, a provvedere. Il provvedimento si intreccia e stride con la vocazione dell'Umbria in relazione al turismo lento".

"Nel corso dell'ultima edizione della Borsa internazionale del turismo di Milano - continua Meloni - l'Umbria ha presentato un progetto sui 'Cammini aperti' di cui è Regione capofila insieme a Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Scopo dell'iniziativa era sostenere e incentivare il turismo sostenibile, in forte ascesa. Tale progetto appare però in contrasto con l'emendamento approvato in Consiglio regionale che consente di trasformare i sentieri dell'Umbria in strade percorribili. Dal nostro punto di vista, come minoranza, avevamo chiesto di riaprire un tavolo con le amministrazioni comunali e le associazioni per rivedere la normativa - afferma ancora la capogruppo -. La mozione presentata a febbraio 2024 non è ancora stata discussa e a farne le spese rischia di essere l'Umbria, il suo ambiente e la sua immagine".



