Lucidi, De Luca garantista ma il M5s da sempre forcaiolo

"Scopro dai giornali che il mio ex partito il Movimento 5 Stelle, a detta del suo leader a kilometri zero, Thomas De Luca, sarebbe garantista nei confronti della condanna sanitopoli e che attenderebbe l'esito addirittura del terzo grado di giudizio. Eppure il Movimento 5 Stelle è forse il partito più forcaiolo che sia mai comparso sulla scena politica italiana durante la sua storia repubblicana, mai stato garantista e anzi pronto a condannare al primo minimo sospetto chicchessia": così il senatore Stefano Lucidi, Lega Umbria. "Il Movimento nasce ed eredita tutto l'astio ed il rancore del dopo tangentopoli, capitalizzando quanto scritto nero su bianco in libri quali La Casta o nei giornali tutt'altro che garantisti quali il Fatto Quotidiano, il cui editore per anni ha video informato gli italiani dal blog di Beppe Grillo" commenta in una nota.

"Bastava un minimo sospetto - sostiene Lucidi -, un sentito dire per gettare ombre e discredito su esponenti politici e candidati. Forse De Luca, in piena campagna elettorale dimentica che la giunta Marini-Pd è caduta per lo scandalo sanitopoli? Forse De Luca non ricorda che ad iniziare le indagini e renderle pubbliche fu un esposto anonimo del famoso 'corvo'? e chi era il corvo?. Il partito Movimento 5 Stelle, oramai neanche più vagamente somigliante al movimento popolare grillino che sconvolse l'Italia nel 2013, oggi difende i vecchi nemici tra cui Catiuscia Marini e un tempo anche il sindaco di Terni, Di Girolamo. Ma quali garantisti, il Movimento è sempre stato forcaiolo e soprattutto di destra, chi scorda il passato per puro opportunismo è destinato a scomparire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA