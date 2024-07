Commissione approva proposta legge sulle rievocazioni storiche

La terza Commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Eleonora Pace, ha approvato la proposta di legge "Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica", di iniziativa dei consiglieri Marco Squarta e Eleonora Pace (FdI), Paola Fioroni (Lega) e Stefano Pastorelli (Forza Italia), il cui testo è stato emendato durante i lavori dell'Organismo consiliare, introducendo tra l'altro norme transitorie di prima applicazione.

Voto favorevole all'unanimità dai commissari presenti: FdI, Lega, FI e Patto civico. Fabio Paparelli (Pd) non ha partecipato al voto.

La proposta di legge, riconoscendo la valenza del patrimonio storico e artistico, delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile - si legge in una nota di Palazzo Cesaroni -, affida alla Regione il compito di incentivare le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, all'interno del quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, sostenendo le diverse forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo e la crescita delle comunità umbre e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

Spetterà inoltre alla Regione Umbria offrire adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo di progetti e programmi volti alla conoscenza storica del territorio regionale e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile.



