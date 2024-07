Bettarelli, Pd, tagli per personale auto 118 Alto Tevere

"I tagli che stanno colpendo Città di Castello ed Umbertide in merito al personale in servizio presso le auto mediche del 118 sono la dimostrazione plastica di una gestione fallimentare della sanità pubblica territoriale che arriva a mettere addirittura a repentaglio la sicurezza, nonché i servizi di primo soccorso, di tutti i cittadini dell'Alto Tevere": è quanto afferma in una nota il vice presidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli. "Condivido le preoccupazioni e il disappunto espresso pubblicamente dal sindaco di Città di Castello così come dagli altri amministratori e consiglieri del territorio, con i quali mi sono confrontato ieri sul tema specifico" aggiunge.

"Oggi - annuncia Bettarelli - ho incontrato personalmente il direttore sanitario dottor Sicilia, che ringrazio per la disponibilità, al quale ho rappresentato la preoccupazione delle istituzioni, dei lavoratori e della cittadinanza tutta per una scelta che riteniamo inaccettabile e ci auguriamo venga risolta prima possibile. È altrettanto evidente che le scelte compiute dalla Regione Umbria in materia di sanità dal 2019 a questa parte continuano a puntare ad un sostanziale smantellamento della sanità pubblica. Inoltre, la mancata programmazione finanziaria e occupazionale, sta arrecando a questo territorio danni enormi, a tal punto che non viene più garantita un'adeguata copertura e assistenza in caso di codici rossi e emergenze. Ritengo dunque necessario - conclude - che tutti gli amministratori dell'Alto Tevere, insieme alle forze sindacali, sociali, all'associazionismo siano mobilitate affinché la Regione torni sui suoi passi e la Usl Umbria 1 riveda queste decisioni che penalizzano ulteriormente tutti gli abitanti degli otto comuni dell'alto Tevere".



