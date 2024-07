Ad Amelia piscina intitolata a Pedersoli-Bud Spencer

Verrà inaugurata domenica prossima, 7 luglio, la nuova piscina comunale scoperta di Amelia. La cerimonia è in programma alle 20, in località Paticchi, dove sorge l'impianto, alla presenza del sindaco e presidente della Provincia Laura Pernazza, delle autorità, delle realtà cittadine e dei gestori.

Per volere del Comune la nuova piscina sarà intitolata a Carlo Pedersoli, da tutti conosciuto come Bud Spencer, famoso attore, in coppia con Terence Hill, ma anche campione italiano di nuoto.

Pedersoli nei 100 metri stile libero - si ricorda in una nota della Provincia di Terni - è nella storia per essere stato il primo italiano a scendere sotto il minuto netto, 59"5 nel 1950, sia a Salsomaggiore in vasca da 25 metri, sia a Vienna, primato poi da lui stesso superato nel 1951 a Genova con il tempo di 58"9. All'inaugurazione ci saranno i suoi famigliari e ci sarà anche Terence Hill.

"Portiamo a compimento un grande progetto che dota Amelia di una piscina scoperta - spiega il sindaco Pernazza -. Un impianto importante per tutto il territorio ma anche per altre realtà del ternano e dell'amerino e per i tanti turisti che vengono a farci visita. Un progetto nato grazie al project financing che ha assicurato le risorse necessarie senza gravare sul bilancio comunale, così come già fatto con l'illuminazione pubblica e lo chalet dei 'Giardini della Passeggiata'. I 1500 tesserati alla 'Ssd Nuoto Academy Srl', che si occupa della gestione dell'impianto e l'unanime soddisfazione e gradimento degli utenti ci confermano che anche per la piscina il coinvolgimento dei privati è stata la scelta giusta".

La piscina ha dimensioni di 26 metri in lunghezza e 12,50 in larghezza, può ospitare manifestazioni sportive, così come accade già al coperto con i 'Master' di nuoto, ma anche attività sociali come i campus estivi, già attivati e molto partecipati da bambini e ragazzi, o anche serate relax, party e iniziative pubbliche.



