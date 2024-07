Verso un'unica interfaccia con la pubblica amministrazione

Grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), 324 milioni di euro, e alle competenze del Sistema camerale, a partire da Infocamere, il sogno di tutti gli imprenditori - ma anche degli altri cittadini - italiani si avvererà: avere un'unica interfaccia con la pubblica amministrazione, senza complicazioni nel reperimento della documentazione. Questo avverrà se si riuscirà a realizzare il "Catalogo" (una nuova architettura della pubblica amministrazione possibile grazie all'innovazione tecnologica) e rendicontare l'intervento entro giugno 2026, come per le opere finanziate con il Pnrr.

È, insomma, una modernizzazione senza precedenti sulla strada della semplificazione burocratica che ha un obiettivo preciso: un deciso salto di qualità dell'interoperabilità, nella tandardizzazione dei processi e nella digitalizzazione dei moduli cartacei attraverso il Sistema informatico degli sportelli unici.

Il quadro dei cambiamenti in arrivo è stato fatto nel convegno "SSU (Sistema Informatico degli Sportelli Unici) - Semplificazione e standardizzazione degli Sportelli Unici", promosso da Infocamere, Unioncamere ed ente camerale umbro e svolto a Perugia nella sala polivalente della Camera di commercio dell'Umbria, che ne riferisce in un suo comunicato..

Le novità sono state sintetizzate nei saluti istituzionali di Federico Sisti, segretario generale dell'ente camerale umbro, mentre la relazione centrale, "Il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici (SSU)", è stata tenuta da Daniele Monteforte (Infocamere).

Durante il convegno sono stati presentati alcuni esempi di come cambieranno concretamente le cose, per Suap e Sue, ma anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche. Il "Catalogo" che Infocamere andrà a realizzare è una sorta di "porta", zona di smistamento, piattaforma telematica di accesso a tutte le pratiche che, per superare tale "porta", debbono essere presentate secondo standard precisi e uniformi in tutta la pubblica amministrazione.

La conseguenza della creazione del "Catalogo" è la standardizzazione e l'interoperabilità tra tutte le amministrazioni pubbliche. Per cui, ad esempio, non potrà più capitare che a un'impresa vengano chiesti documenti diversi da un Comune all'altro. Se un Comune non dovesse standardizzarsi al "Catalogo", la piattaforma non accetterà il documento.

L'interoperabilità favorirà anche il superamento di altri problemi oggi esistenti come il fatto della comunicazione dei decessi degli imprenditori alla Camera di commercio, così da aggiornare le schede delle aziende. Oggi ciò avviene per alcuni comuni ma non per altri, perché non tutte le piattaforme telematiche dell'anagrafe sono interoperabili con quella delle Camera di commercio.

I vantaggi dell'interoperabilità sono molteplici e, tra questi, brilla quello della competitività del Paese e dei territori. Lo snellimento e la velocizzazione burocratica che il Sistema informatico degli sportelli Unici produrrà, infatti, un rafforzamento sul fronte dell'attrazione di capitali dall'esterno e su quello della localizzazione delle attività economiche, che spesso (soprattutto le imprese estere) bypassano il nostro Paese in tema di localizzazione degli investimenti produttivi proprio a causa dell'inefficienza burocratica italiana in confronto a quella dei Paesi di provenienza.

Lo Sportello unico attività produttive è un unico punto di accesso esclusivamente telematico. Il Suap è a disposizione dell'imprenditore per gestire tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, in dialogo con i vari uffici comunali e tutte le altre amministrazioni pubbliche coinvolte (Asl, vigili del fuoco, Arpa, questura, prefettura, ministeri). Le funzioni del Suap possono essere esercitate dai singoli Comuni, anche in forma associata, o essere delegate dai Comuni alle Camere di commercio.

Il Suap camerale è attualmente presente in 4mila 074 comuni, più della metà (51,6%) dei municipi italiani, e rappresenta la piattaforma maggiormente diffusa e completa a livello nazionale, in grado di fornire una risposta unica e tempestiva per l'avvio delle attività economiche.

I Comuni capoluogo di provincia che utilizzano la piattaforma fornita dalle Camere di commercio sono attualmente 53, per un totale di oltre un milione di pratiche (1.130.166) transitate nel 2023 tramite il Suap camerale.



