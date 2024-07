'Locale è meglio!', presentato il progetto Gal Alta Umbria

Si pone come obiettivo quello di sensibilizzare tutta la comunità sui temi della sicurezza alimentare e della lotta allo spreco e di incentivare la creazione di sistemi di cibo territoriali per lo sviluppo economico dell'intera area, "Locale è meglio!", il progetto del Gal Alta Umbria presentato oggi a Gubbio, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, Roberto Morroni.

All'incontro, moderato dal direttore della sede Rai dell'Umbria, Giovanni Parapini, erano presenti anche Mirco Rinaldi, presidente del Gal Alta Umbria, i sindaci dei 15 comuni del territorio e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Un progetto in linea con gli obiettivi strategici del Pnnr e dell'Agenda 2030. Da questi princìpi è nata la campagna di comunicazione, ideata e promossa dalle società "Tatics Group" e "Global Communication", il cui piano strategico prevede, tra le altre cose, di educare sulle opportunità di ridurre gli scarti e migliorare la sicurezza alimentare, aumentare la consapevolezza sull'impatto ambientale delle azioni del singolo individuo e delle imprese, agevolare il cambiamento culturale e costruire reti stabili e dialoganti tra imprese, scuole e cittadinanza.

"Il progetto rappresenta una grande opportunità per il territorio e per le imprese agricole dell'Alta Umbria - ha affermato il presidente del Gal Mirco Rinaldi -. Abbiamo prodotti eccellenti la cui qualità non sempre è ben conosciuta dai residenti o da chi visita il territorio. Attraverso la prima fase di questo progetto intendiamo sensibilizzare le comunità locali e i turisti sull'importanza del consumo dei prodotti agroalimentari dell'Alta Umbria sia sotto il profilo del benessere che dal punto di vista della sicurezza. La seconda fase sarà invece caratterizzata da iniziative di promo-commercializzazione finalizzate a favorire l'incontro tra l'offerta dei prodotti e la domanda".

Nel suo intervento l'assessore Morroni ha sottolineato che "l'assessorato è da sempre fortemente impegnato nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari, eccellenze che il territorio umbro esprime con orgoglio". "La qualità delle nostre filiere è il primo fattore identitario di una terra generosa e accogliente - ha detto -. Le produzioni tipiche umbre sono anche il simbolo di una perfetta simbiosi tra agricoltura e turismo, integrando le specialità della nostra produzione con l'ineguagliabile bellezza del paesaggio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA