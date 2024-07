Iniziati i lavori sulla Sp 6 a Calvi dell'Umbria

La Provincia di Terni ha iniziato un nuovo intervento di miglioramento stradale, in questo caso riguardante un tratto della Sp 6 nel comune di Calvi dell'Umbria. Il cantiere è stato aperto in corrispondenza dell'abitato di Santa Maria in Neve e interessa circa 1 chilometro di strada dove sarà rifatta la pavimentazione con un impegno di spesa previsto pari a 100mila euro.

I lavori - spiega l'ente - seguono quelli già avviati in altre zone del territorio provinciale con l'obiettivo di garantire ottimali livelli di sicurezza per chi viaggia e agevolare il traffico civile e commerciale. A tale proposito sempre l'amministrazione informa di aver terminato i lavori di riqualificazione della pavimentazione sulla Sp 71, al confine tra Calvi dell'Umbria e Otricoli su un tratto di circa 400 metri, e sulla Sp 113 ad Acquasparta in direzione Massa Martana, poco oltre le attività commerciali.



