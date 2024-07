Difesa Casciari, assoluzione conferma la sua estraneità

"La sentenza di assoluzione 'per non aver commesso il fatto' pronunciata dal Tribunale di Perugia rappresenta la migliore e più emblematica conferma della assoluta estraneità del dott. Andrea Casciari alla imputazione elevata a suo carico": a dirlo i suoi difensori gli avvocati Nicola Di Mario e Paolo Rossi.

"Il nostro assistito, fin dal primo interrogatorio svolto nel corso delle indagini preliminari, aveva chiarito, con dettagliati rilievi storici e logici, i motivi per cui le censure penali mosse nei suoi confronti non possedessero fondamento giuridico" hanno sostenuto in una nota.

"Finalmente - hanno affermato ancora gli avvocati Di Mario e Rossi -, l'innocenza del dott. Andrea Casciari ha trovato, in esito al contraddittorio dibattimentale e grazie alla accurata valutazione del materiale istruttorio operata dai componenti del Collegio giudicante, il necessario ed auspicato riconoscimento.

Esprimiamo soddisfazione per l'epilogo del processo che ribadisce il rigore, la correttezza, la trasparenza e la assoluta imparzialità che hanno sempre informato le condotte amministrative del dott. Andrea Casciari ispirate da elevata competenza tecnica e orientate alla costante salvaguardia del solo interesse pubblico".



