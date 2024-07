Catiuscia Marini, importante assolta da associazione

"Considero molto importante che si sia fatto definitivamente chiarezza che non ho mai promosso in questa regione un'associazione per delinquere ai danni del sistema sanitario regionale e di non averne mai fatto parte": così l'ex presidente umbra Catiuscia Marini dopo la sentenza del tribunale di Perugia sui concorsi in sanità. "Questo lo considero un risultato importante" ha aggiunto lasciando il palazzo di giustizia. "Rimangono in piedi - ha detto ancora Marini - alcuni resti tipici del pubblico amministratore, tra cui l'abuso d'ufficio, e sono serena che in secondo grado sapremo far valere le nostre ragioni".



