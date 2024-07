Meloni (Pd), serve serio monitoraggio per progetti del Pnrr

"Occorre un serio e puntuale monitoraggio dei progetti e delle spese per il Pnrr, uno strumento incredibile messo a disposizione dall'Unione europea per risanare le perdite causate dalla pandemia e che costituisce un'opportunità troppo importante che non possiamo permetterci di perdere": così la capogruppo del Partito democratico in Assemblea legislativa, Simona Meloni. La quale annuncia una interrogazione sul tema per chiedere "quanti sono i fondi già erogati, il complessivo stato di attuazione dei progetti, quali gli interventi avviati e la necessità di un dossier puntuale per i consiglieri regionali eletti che, di fatto, sono i rappresentanti dei cittadini".

"Il Pnrr - spiega Meloni in una nota dell'ufficio stampa di Palazzo Cesaroni - è una grande occasione per la nostra regione, per veder finanziati progetti su vari ambiti della vita sociale, economica e infrastrutturale le cui procedure prevedono bandi e assegnazioni attraverso i quali il Governo eroga risorse a Regioni ed Enti locali. Quanto alle procedure, il Governo ha adottato una governance di tipo 'top-down', attribuendo alle Regioni un ruolo sia di governance che di attuazione concreta degli interventi. Col decreto legge del 2 marzo 2024 sono arrivate anche specifiche misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Pnrr, nonché per provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. È necessario ribadire che il successo di tale piano dipende dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di presentare e mettere in atto i progetti: un terzo delle risorse, per esempio, è destinato a investimenti che saranno gestiti a livello territoriale.

L'Umbria, nell'aprile 2021, ha presentato al Governo il piano 'Pnrr Umbria 2021 - 2026', volto a supportare la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e la cultura, la rivoluzione verde e la transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità sostenibile, l'istruzione e la ricerca, l'inclusione e la coesione. Sarebbe necessario capire a che punto siamo".

"Lo Statuto regionale - commenta la capogruppo Dem - prevedrebbe una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo rispetto all'attività svolta. Lo scorso 25 giugno la presidente Tesei ha illustrato i dati di fine mandato, portando i numeri generali del Pnrr: intercettati 3,8 miliardi che, con i cofinanziamenti arriva a 5,1 per 4500 progetti. Di questi 1.435 vedono gli Enti locali come soggetti attuatori per un totale di 700 milioni di euro di investimenti. Non sono stati illustrati però dati analitici sullo stato di attuazione dei progetti". Per Meloni "serve invece uno strumento analitico attraverso il quale poter verificare e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti realizzati con il Pnrr in Umbria, non avendo la Regione attivato una Commissione speciale dedicata proprio a questo tipo di monitoraggio".



