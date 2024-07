All'Accademia di belle arti Pietro Vannucci il Fashion show

Andrà in scena il 4 luglio, il Fashion show 2024 dell'Accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia. Porterà in passerella la collezione Errare Humanum Est_2024 - Il valore dell'errore, un valore umano. Creazioni disegnate dagli studenti del corso di fashion design, tenuto dalla docente Serena Logozzo, coordinatrice generale dell'evento insieme al direttore amministrativo, Domenico Ferrera.

Una sfilata a cielo aperto, che nasce dal laboratorio del corso di fashion design, che si intreccerà con"Metamorfosi Ibridi Riflessi - Visioni umane che camminano nel fuoco poetico di Elio Pecora e di Antonio Porta", uno spettacolo teatrale per la regia del docente del corso di regia (scenografia), il professor MircoMichelon, (con Serena Mazzone, Mariagrazia De Luca, Eleonora Visco Giraldi), in associazione ad un progetto sull'intelligenza artificiale in collaborazione con il professor Davide Vasta del corso di tecnologia dei nuovi media integrati.

Un evento sostenuto dalla direttrice dell'Accademia "Vannucci", Tiziana D'Acchille, e pensato per far entrare in contatto i giovani stilisti che si formano all'Accademia di Perugia con i rappresentati più significativi del panorama imprenditoriale del settore, non solo regionale ma anche nazionale.



