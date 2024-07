Al via il 6 luglio i saldi estivi in Umbria

Al via il 6 luglio, primo sabato del mese, i saldi estivi in Umbria che dureranno 60 giorni, terminando il 3 settembre.

La Regione ha annunciato che in conformità con la legge regionale numero 10 del 2014, sarà possibile fare vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi.

L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, ha comunicato questa decisione, in linea con le deliberazioni della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Ha confermato per il 2024 - si legge in una nota di Palazzo Donini - le date dei saldi di fine stagione, come previsto nell'Intesa del 24 marzo 2011 e integrato con il documento unitario approvato dalla Conferenza il 7 luglio 2016.



