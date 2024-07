Ad Assisi 'Ascesa al monte', fra natura musica e meditazione

Un cammino fra natura, bellezza, musica, meditazione e aggregazione, immersi nel Parco regionale del Monte Subasio, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell'ensemble Micrologus.

È il tema di "Ascesa al Monte", iniziativa fra escursionismo e spiritualità, promossa dall'ufficio turismo del Comune di Assisi e in programma il 13 e il 14 luglio prossimi.

Un'esperienza unica, alla seconda edizione, che si propone come uno degli eventi più attesi dell'estate assisana. L'appuntamento è il 13 luglio, con ritrovo alle 16 nel parcheggio in prossimità dell'Eremo delle Carceri, ad Assisi, e partenza alle ore 16.30, per un percorso ad anello fra sacro e profano, di circa 7,5 chilometri con 350 metri complessivi di dislivello in salita, accompagnati da guide escursionistiche qualificate.

Dalle pendici del Monte Subasio, verrà attraversata la lecceta secolare che circonda l'Eremo delle Carceri, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco si ritirava a pregare. Un luogo fortemente intriso di spiritualità, in un contesto naturalistico incontaminato. Il percorso continuerà attraverso un sentiero di 4 chilometri che conduce all'antica Abbazia di San Benedetto, una costruzione risalente al decimo secolo, molto suggestiva, recentemente aperta al pubblico, abitata soltanto da un eremita.

Durante il cammino per boschi e abbazie, l'Ensemble Micrologus, composto da musicisti di rilievo inter-nazionale, proporrà concerti diffusi, con canti e musiche ispirati al tema delle Creature (alberi, boschi, piante, animali, uomini) e a come trovare il concetto di "Divino" attraverso la meditazione attiva del cammino. Un argomento che unisce San Francesco d'Assisi, che nel "Cantico delle creature" loda tutte le creature e gli elementi naturali, la mistica benedettina tedesca Ildegarda di Bingen vissuta tra il 1098-1179, che nel suo "Libro delle creature" introduce alla conoscenza delle piante e degli esseri viventi, il teologo Raimondo di Sabunde che alla fine del quindicesimo secolo tratta la relazione fra uomo e natura e Papa Francesco, che nell'enciclica "Laudato sì" evidenzia la necessità di prendersi cura del pianeta, la nostra "casa comune", riportando al centro del dibattito mondiale un tema caro anche ai mistici medievali.

Gran finale dell'evento, sarà il concerto diffuso in varie location all'interno e all'esterno dell'antica Abbazia, che sarà visitabile con la guida di esperti. Al termine, le monache benedettine di Sant'Anna, che gestiscono la struttura, offriranno agli escursionisti una degustazione di prodotti tipici e birra artigia-nale, fatti in casa delle stesse.

L'escursione è completamente gratuita, ideata e organizzata dal Comune di Assisi, con la collabo-razione delle guide dell'associazione Gmp Gaia.

È obbligatoria la prenotazione, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Informazioni e prenotazioni: +39 334 1546609; gmp.gaia@yahoo.com. L'iniziativa verrà replicata il 14 luglio, con le stesse modalità. Il programma completo delle escursioni promosse dal Comune di Assisi nel Parco del Monte Subasio e di tutti gli eventi estivi ad Assisi è su www.assisiestate.it.





