Telepass e autonoleggi i nuovi servizi dell'aeroporto umbro

Attivata all'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi", presso le sbarre di ingresso al sedime aeroportuale, una nuova corsia telepass che consente il pagamento automatico della sosta presso tutta l'area dei parcheggi aeroportuali.

All'interno del terminal, inoltre, è ora attivo il settimo operatore di noleggio auto, mentre negli spazi della galleria commerciale aprirà nei prossimi giorni un nuovo store, gestito da Confagricoltura, che vedrà la promozione e la commercializzazione di prodotti tipici del territorio.

Nell'ambito del programma di manutenzione dell'infrastruttura, è stata infine completata la riverniciatura della facciata del terminal aeroportuale.

Come rende noto l'aeroporto, inoltre, nel mese di luglio sono stati programmati cinque concerti, che si terranno nell'area esterna al terminal tra l'ingresso principale e l'uscita degli arrivi. Ad accogliere i passeggeri in arrivo ed in partenza sarà il gruppo perugino "I leoni di notte", che presenterà un ampio repertorio che attraversa la musica dagli anni 30' ai giorni nostri.

Gli appuntamenti musicali avranno luogo il 2, il 9 e il 16 luglio, dalle 11.45 alle 14.15, venerdì 12 luglio, dalle 16.00 alle 18.30 e domenica 14 luglio dalle 18.45 alle 21.15.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA