A Mancuso il premio Monini 'Una Finestra sui Due Mondi'

Assegnato a Stefano Mancuso, per il suo impegno ecosostenibile a favore della riforestazione dei territori e delle città, il 15/o premio Monini "Una Finestra sui Due Mondi", consegnato nell'ambito del "Festival dei Due Mondi" di Spoleto.

La consegna del riconoscimento a "Casa Menotti", Centro di documentazione del festival curato dalla "Fondazione Monini", alla presenza, tra gli altri, di Zefferino Monini, presidente e amministratore delegato dell'azienda, del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, e della direttrice amministrativa e organizzativa del "Festival dei Due Mondi", Paola Macchi, in rappresentanza della direttrice artistica Monique Vaute. Presente anche l'assessora alla transizione ecologica del Comune, Agnese Protasi.

"Onorato di aver ricevuto questo premio nella casa del fondatore di questo festival di cui l'Italia dovrebbe essere molto più orgogliosa e di cui la 'Fondazione Monini' si prende cura in modo straordinario - ha commentato Stefano Mancuso -. Mi rende felice non solo essere il primo scienziato a riceverlo dopo tanti nomi dell'arte e dello spettacolo, ma anche perché nel nome di questo premio colgo l'invito a far nuovamente dialogare più mondi come arte e scienza, uomo e natura di cui tutti noi facciamo parte".

"Mai come quest'anno il premio rappresenta l'incontro tra due mondi - ha dichiarato Zefferino Monini -. Due visioni di futuro, due impegni concreti verso l'ambiente: quello dello scienziato, grande e appassionato promotore dell'importanza degli alberi negli ecosistemi urbani ed extra-urbani e, molto più modestamente, il nostro, azienda che questa importanza la riconosce da sempre e che oggi, con il progetto 'Bosco Monini', la sta cercando di mettere in pratica".

"L'incontro con Mancuso - ha commentato Paola Macchi al termine della cerimonia -, che per il secondo anno consecutivo ha tenuto qui a Spoleto due meravigliose lectio magistralis e con cui è in atto una importante collaborazione, rende particolarmente concreto l'impegno che il 'Festival di Spoleto' ha nei confronti della sostenibilità. In quest'ottica il premio Monini di oggi a Stefano Mancuso è più che mai centrato ed esprime molto bene come convergano principi di responsabilità comuni al festival e a Monini, che ringrazio per il sostegno che da sempre dà al festival".



