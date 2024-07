A Città di Castello torna la 'Festa del raccolto'

Si terrà l'8 e il 9 luglio, a Città di Castello, la festa del raccolto che "Molini Fagioli" dedica a chi per tutto l'anno lavora in filiera alla ricerca della qualità: dal contadino per il grano ai professionisti pizzaioli, pasticcieri e panificatori per il prodotto finale.

L'evento e il suo programma sono stati presentati oggi nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello dal sindaco Luca Secondi, dall'assessore comunale al commercio, Letizia Guerri e da Primo Rebiscini, direttore dello stabilimento "Molini Fagioli" di Magione.

"La festa del raccolto per la prima volta a Città di Castello - hanno spiegato il sindaco Secondi e l'assessore Guerri - inorgoglisce la nostra città per un'iniziativa promossa da una delle maggiori realtà del panorama italiano che ha scelto questa città per celebrare i propri prodotti e i grani provenienti anche da questo territorio. Una bella iniziativa che celebra non soltanto un prodotto e prodotti di una grande impresa umbra ma attraverso essa nel centro storico della nostra città, anche la grande tradizione agricola, umana, culturale di questo territorio".

"L'evento - ha commentato Rebiscini - avrà anche un importante indotto turistico per il territorio, prova ne è il fatto che abbiamo già prenotato in città 140 camere per accogliere ospiti che arriveranno da tutta Italia". Una due-giorni che si aprirà con il benvenuto da parte delle istituzioni di Città di Castello e un programma fitto, tra momenti di approfondimento e divertimento, esperienzialità e formazione.

Si inizia l'8 luglio alle 17 al "Teatro degli Illuminati" con un talk in cui le aziende che valorizzano la filiera agroalimentare italiana e che con la filiera del grano collaborano in modo stretto, prenderanno la parola per raccontare il proprio rapporto con il mondo delle filiere agricole e delle farine, in un'ottica che sempre più mira alla ricerca dell'alta qualità. A seguire, il focus si sposterà sullo stato dell'arte della filiera agricola del grano italiano. Qui realtà come l'Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Confagricoltura, Pro Agri cooperativa agricola, Alma - Scuola internazionale di cucina italiana, X-Farm e l'agronomo divulgatore Daniele Paci daranno una panoramica del settore, delle sue condizioni di salute e delle prospettive che lo interessano.

Alle 20, in piazza Matteotti, musica, divertimento, incontri ma, soprattutto, pizze, focacce, lievitati e dolci da forno che saranno i veri protagonisti della serata. Martedì 9 luglio, dalle 9.30, è in programma la mietitura del grano Oirz. Professionisti Zero d'avanguardia, addetti al settore e giornalisti potranno prendere parte all'esperienza della mietitura. A seguire, questa volta solamente per la stampa nazionale che parteciperà alla Festa del raccolto, si passerà al livello successivo: toccherà ai maestri panificatori Paolo Spadaro e Giuliano Pediconi mostrare come realizzare un ottimo pane anche a casa.



