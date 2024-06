Umbertide ricorda le vittime di Serra Partucci e Penetola

La comunità di Umbertide ha commemorato, nella mattinata di domenica 30 giugno, le vittime degli eccidi di Serra Partucci e Penetola, avvenuti 80 anni fa.

Per l'amministrazione comunale per la quale erano presenti: il sindaco Luca Carizia, gli assessori Francesco Cenciarini e Alessandro Villarini, i consiglieri comunali Giulia Medici, Filippo Corbucci, Sauro Anniboletti, Spartaco Montanucci.

Presente anche il comandante Gabriele Tacchia e la polizia locale con il gonfalone del Comune di Umbertide.

Il ricordo del 24 giugno 1944, quando cinque giovani furono trucidati dai tedeschi a Serra Partucci, e quello di quattro giorni dopo, il 28 giugno, quando dodici persone furono uccise nel casolare di Penetola incendiato, è stato al centro delle commemorazioni.

La mattina del 24 giugno 1944 - ricorda il Comune - in seguito al ferimento di un militare tedesco, un reparto germanico rastrellò la zona di Serra Partucci e fucilò sul posto cinque uomini. Erano tre contadini, un sarto e uno studente, di età da 17 a 30 anni. Una lapide e cinque cipressi, sul luogo dell'esecuzione, ora ricordano la morte di Natale Centovalli, Domenico Cernic, Bruno Ciribilli, Giuseppe e Mario Radicchi.

Pochi giorni dopo, il 28 giugno 1944 nel casolare di Penetola le famiglie Forni (Canzio, Ezio, Edoardo) e Nencioni (Erminia, Ferruccio, Conforto, Eufemia, Milena) qui sfollate dal vicino abitato di Niccone, vennero barbaramente sterminate dai soldati di un battaglione della Wehrmacht, ivi condotti da ignote delazioni.

Nell'eccidio persero la vita anche quattro figli delle famiglie ospitanti, Avorio (Renato, Carlo, Antonio) e Luchetti (Guido), che conducevano a mezzadria il podere.

Le celebrazioni sono iniziate a Serra Partucci con la messa officiata da don Gaetano Bonomi Boseggia. Al termine della funzione religiosa, è stata deposta una corona di alloro ai piedi del cippo e della stele che ricordano il sacrificio. Il sindaco Luca Carizia ha voluto sottolineare l'importanza di mantenere viva la memoria di questi tragici eventi: "Ricordare - ha detto - è un dovere di tutti noi. Solo attraverso la memoria possiamo costruire un futuro di pace e giustizia, evitando di ricadere negli stessi errori commessi in precedenza. Proprio per continuare a ricordare nel tempo e non dimenticare questi fatti così tragici, in autunno verranno piantati cinque cipressi sul luogo dell'esecuzione in memoria delle cinque vittime di Serra Partucci. E' molto importante che le istituzioni, non solo abbiano la capacità di ricordare, ma che abbiano vicino a loro delle associazioni e delle persone che promuovono ricerche ed iniziative importanti volte al ricordo ed alla commemorazione".

Un momento molto toccante è stato quello che ha visto protagonista Giuseppe Avorio, testimone della strage che l'ha voluta ricordare in prima persona. Presente anche l'associazione Anpi Umbertide. Successivamente, la cerimonia si è spostata al monumento di Penetola, dove è stata deposta un'altra corona di alloro e sono stati resi i dovuti omaggi in ricordo delle vittime.

Un'altra corona è stata deposta sulla facciata del casolare dove avvenne l'eccidio di Penetola.



