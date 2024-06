Sequestrato il cantiere del Municipio di Cascia

È stato sequestrato il cantiere per il rafforzamento sismico del Municipio di Cascia. Gli ispettori della Asl hanno posto i sigilli all'alba di oggi. A confermarlo all'ANSA è il sindaco della città di Santa Rita, Mario De Carolis, che però sottolinea: "Abbiamo appreso del sequestro, ma non ne conosciamo le motivazioni".

"I lavori - ha spiegato il sindaco - vengono eseguiti per una parte dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto e una parte è invece in subappalto. Posso soltanto dire che si tratta di un rafforzamento sismico e di aggiustare alcuni tramezzi nei piani superiori". "Nelle prossime ore cercheremo di capire le motivazioni che hanno portato ai sigilli", ha concluso De Carolis. I lavori erano iniziati tra gennaio e febbraio scorsi.





