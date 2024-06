Todi candidata a capitale italiana dell'arte contemporanea

La città di Todi è da oggi candidata a capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. Il Comune ha infatti depositato al ministero della Cultura il dossier di candidatura in risposta al bando presentato dal ministro Gennaro Sangiuliano lo scorso 2 maggio.

Il progetto, articolato in azioni che vanno dalla riqualificazione di spazi architettonici ed aree verdi alla realizzazione di eventi a tema, si sviluppa in 60 pagine che mettono a sistema una vocazione che Todi esprime ormai da oltre mezzo secolo e per il cui sviluppo molto si è investito in anni recenti.

"L'iniziativa lanciata dal ministero è sembrata subito tagliata su misura per Todi", ha detto il sindaco Antonino Ruggiano, la cui amministrazione comunale stava lavorando già dal 2023 sulla candidatura a capitale italiana della cultura.

"La progettazione che avevamo in corso - spiega Ruggiano - aveva la sua cifra distintiva proprio intorno alla promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea: l'adesione a quel punto ci è sembrata naturale".



