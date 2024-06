Premio a Laura Morante al Love Film Festival di Perugia

L'attrice Laura Morante ha ricevuto a Perugia, nell'ambito del Love Film Festival, il Grifone d'oro Miglior interprete "Marcello Mastroianni" per la sua interpretazione di Alda Merini nel film tv Folle d'amore per la regia di Roberto Faenza, andato in onda su Raiuno.

La premiazione - riferiscono i promotori - si è svolta nel palazzo dei Priori, al termine di un incontro col pubblico moderato dal critico cinematografico Fabio Melelli. Il premio è stato consegnato dal direttore artistico del Love Film Festival, Daniele Corvi.

"A me sarebbe piaciuto interpretare molti film pieni di passione, ma non è successo", ha commentato l'attrice, riferendosi al tema del Festival, quest'anno dedicato proprio alla passione.

"Nel cinema d'autore la passione non è molto considerata.

Invece io, quando per esempio ho interpretato in teatro la grande attrice Sarah Bernhardt, una donna estremamente passionale, mi sono divertita moltissimo. O anche le donne della tragedia greca, come Clitemnestra, che è la mia prediletta, un'altra donna di passioni, in questo caso terribili. Perché la passione non è necessariamente buona, può essere anche pericolosa. Ma uno dei vantaggi del nostro mestiere di attori è proprio potersi abbandonare a passioni che magari non ci appartengono, ed uscirne indenni".



