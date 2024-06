Marchetti (Lega), oltre 20 rinforzi per la vigilanza in Umbria

"Prosegue il lavoro della Lega al Governo per assicurare sempre più sicurezza ai cittadini: oltre ai 4800 nuovi operatori delle forze dell'ordine in tutta Italia per un totale di 7000 nel periodo estivo, sono stati assegnati in Umbria ben 24 unità in più tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, a sostegno delle forze dell'ordine già presenti sul territorio": lo afferma in una sua nota il segretario della Lega in Umbria, il deputato Riccardo Augusto Marchetti.

"Nel quadro del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva che scatterà dal prossimo 1 luglio - prosegue - l'assegnazione per la provincia di Perugia di un'aliquota interforze tra polizia, carabinieri e guardia di finanza a sostegno delle forze dell'ordine già presenti sul territorio è un concreto segnale di attenzione che il Viminale riserva alla nostra regione e di cui ringraziamo il ministro Matteo Piantedosi ed il sottosegretario Nicola Molteni. Gli agenti saranno a disposizione del Prefetto, il quale ne individuerà la collocazione più adeguata in relazione alle criticità emerse sul territorio. Ancora una volta dall'esecutivo e dalla Lega al governo la dimostrazione con i fatti che la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini rappresenta un'assoluta priorità".



