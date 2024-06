La nuova giunta comunale di Magione

Si è insediato ufficialmente il 28 giugno il nuovo consiglio comunale di Magione alla presenza di numerosi cittadini e dei tre sindaci precedenti la nomina di Massimo Lagetti: Giacomo Chiodini, Massimo Alunni Proietti e Bruno Ceppitelli.

Nel suo discorso di insediamento il sindaco Lagetti, prima di rendere note le deleghe e il nome del nuovo presidente del consiglio comunale, ha ringraziato tutta la cittadinanza affermando che, al di là delle idee, l'auspicio è "che si possa lavorare tutti insieme per il bene del paese cercando di essere all'altezza del difficile compito che ci è stato assegnato".

Massimo Lagetti ha quindi ufficializzato la composizione della nuova giunta. Vanni Ruggeri è vicesindaco con deleghe all'urbanistica, cultura, turismo e bandi dell'Unione europea; all'assessore Massimo Ollieri sono state assegnate le deleghe a lavori pubblici, patrimonio, viabilità, protezione civile; Silvia Burzigotti è assessora alla scuola, sociale, ambiente e sport; Vanessa Stortini assessora al bilancio, tributi e personale; Daniele Raspati assessore alle attività produttive, commercio e associazionismo.

Il consiglio ha quindi eletto il nuovo presidente del consiglio comunale nella persona di Andrea Baldassarri.

Per il gruppo di maggioranza, "Insieme per Magione" è stata eletta capogruppo la consigliera Rita Sgombra.

Due i gruppi di opposizione, Progetto Magione con capogruppo Giacomo Sottili e Azione Civica con Elia Francesco Fiorini.





