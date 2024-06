Insediato il consiglio comunale di Marsciano

Si è svolta nella mattina di sabato 29 giugno 2024 la prima riunione del consiglio comunale di Marsciano con l'insediamento dei 16 consiglieri comunali e il giuramento del sindaco Michele Moretti. Presidente del consiglio comunale è stato eletto Michele Rabica. Alla vicepresidenza del consiglio è stata eletta Maria Cristina Sparanide.

Il sindaco ha, quindi, ufficialmente annunciato la composizione della giunta comunale che, al termine del consiglio, si è riunita in una prima seduta.

Questi i nomi della giunta con le relative deleghe: sindaco Michele Moretti, con deleghe a urbanistica e edilizia, politiche per la sicurezza, polizia locale, rapporti con le società partecipate, protezione civile, comunicazione, programmazione europea, politiche industriali e artigianali: vicesindaco Sergio Pezzanera, con deleghe a personale, viabilità, fiere e mercati, sport, trasporto scolastico ed extrascolastico, associazionismo sociale e sportivo; assessore Sergio Berti, con deleghe a lavori e opere pubbliche, ricostruzione post sisma, manutenzioni, patrimonio, cimiteri, bilancio, sviluppo economico, ambiente; assessore Michele Capoccia, con deleghe a turismo, valorizzazione del territorio e dei centri storici, politiche culturali e musei, rapporti con la scuola comunale di musica "Fabrizio de André", associazionismo culturale e artistico, gemellaggi; assessora Simona Montagnoli, con deleghe ad ambito sociale, politiche di sostegno alla famiglia, politiche giovanili e dell'infanzia, nidi d'infanzia, salute e servizi sanitari; assessora Chiara Tomassoni, con deleghe a politiche di genere, politiche scolastiche, politiche di sostegno alla disabilità, servizi informatici e smart city, lavoro e formazione, mense scolastiche, mediazione culturale. Deleghe su specifiche materie sono state assegnate anche a quattro consiglieri comunali: Simone Aureli - rapporti con le frazioni; Yuri Capoccia - transizione ecologica e comunità energetica; Andrea Bellini - Manutenzione del territorio e decoro urbano; Alessio Rosi - verdi e parchi.

Dopo il giuramento il sindaco Moretti ha rivolto un saluto a tutte le cittadine e i cittadini intervenuti in gran numero, seguendo anche la diretta online del consiglio, per assistere a questo insediamento. "Auguro - ha proseguito il sindaco, secondo quanto riferisce una nota del Comune - buon lavoro a tutti i consiglieri comunali e ai componenti della giunta. È per me un grande onore e una grande responsabilità, dopo essere stato cinque anni consigliere comunale, assumere ora il ruolo di sindaco come voluto dai cittadini, che numerosi hanno partecipato alle elezioni comunali. In questa casa dei marscianesi noi dobbiamo esercitare il nostro ruolo nella migliore delle condizioni, con rispetto reciproco tra maggioranza e minoranza e sempre al servizio delle comunità.

Vogliamo unire questo territorio, con il suo capoluogo e le frazioni, far sì che ci sia vicinanza e coordinamento con tutta la media valle del Tevere e con la Regione Umbria, e riportare quelli che sono i valori di inclusione, uguaglianza ed equità.

Siamo al servizio dei territori con ascolto, confronto e presenza".



