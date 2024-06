Sbarra, 'rafforzare i controlli nelle aziende agricole'

"Rafforzare ulteriormente i controlli, le ispezioni nelle aziende agricole" e "incrociare le banche dati per avere una mappatura aggiornata dell'insistenza del fenomeno", lavorando anche su "ingressi regolati": a dirlo all'ANSA, rispetto al contrasto del caporalato, sfruttamento e lavoro irregolare nel settore agricolo, è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, intervenuto ad Assisi al consiglio generale Fai-Cisl che ha chiuso la nuova edizione delle "Giornate della Montagna".

Per Sbarra serve "dare continuità al tavolo di confronto avviato qualche giorno fa con la ministra del Lavoro Calderone e con il ministro delle Politiche alimentari Lollobrigida" e dare "piena attuazione" alla Legge 199. "L'abbiamo conquistata nel 2016 come strumento forte di contrasto al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro nero in agricoltura".

In otto anni, secondo il segretario, la legge ha funzionato bene "sul versante sanzionatorio e repressivo, ma non ha dato frutti sperati per quanto riguarda la prevenzione e l'investimento sulla qualità delle aziende agricole, per governare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro". Questo è quello che il sindacato rivendica "nel rapporto con il governo, con il sistema delle autonomie locali e nel rapporto col sistema datoriale agricolo". La richiesta sul piatto è chiara: più assunzioni di ispettori e tecnici della prevenzione e lavoro per "ingressi regolati". Perché "chi entra in Italia deve avere la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro con datori che applicano contratti e rispettano diritti e tutele".

Serve un piano, prosegue Sbarra, per "il diritto all'abitazione, ai trasporti, alla sanità" e formazione per le lingue. Su un tema "che va affrontato nella sua complessità" la Cisl dice "basta con slogan e frasi ad effetto, si parta con un tavolo permanente strutturato di confronto col governo, associazioni datoriali e sistema delle autonomie locali".

In Umbria, come sottolineato dal segretario generale della Cisl Umbria Angelo Manzotti, è stato sottoscritto un protocollo sul tema. "Un documento che soprattutto serve a vigilare per far sì che i fenomeni non si verifichino". "Purtroppo - prosegue - anche in Umbria negli ultimi tempi abbiamo registrato casi di caporalato, il primo ad Orvieto e qualche mese fa a Gubbio". A livello generale, l'Umbria ha "una situazione abbastanza tranquilla, c'è particolare attenzione al territorio e una forte presenza capillare del sindacato confederale". Decisivo si rivela "il rapporto molto sinergico con gli enti ispettivi, con cui stiamo facendo un bel lavoro, ma serve certamente tenere sempre alta l'attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA