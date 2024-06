Rompe il vetro della finestra ed entra in casa di una conoscente

E' stato arrestato per violazione di domicilio un giovane di 23enne che, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, si è introdotto nell'abitazione di una sua conoscente, a Foligno, dopo avere infranto il vetro di una finestra.

Il giovane - secondo la ricostruzione dei fatti della polizia - dopo aver telefonato insistentemente alla sua conoscente senza ottenere risposta, si è recato sotto la sua abitazione, rivolgendole insulti e minacce, e colpendo con violenza il portone d'ingresso, circostanze che hanno indotto la donna a richiedere l'aiuto della Polizia di Stato.

Il ventitrenne, tunisino, già indagato in passato, si è successivamente arrampicato sul parapetto della finestra e, dopo averne infranto il vetro, si è introdotto all'interno dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato, in seguito alla chiamata al 112, Numero unico di emergenza europeo, che lo hanno trovato ancora all'interno dell'appartamento, dolorante a causa delle lesioni che si era procurato durante l'effrazione.

Dopo aver richiesto l'intervento del personale sanitario per le cure necessarie, gli agenti hanno sentito la donna, la quale ha riferito che il 23enne le aveva fatto delle avance e, vistosi rifiutato, aveva iniziato a telefonarle insistentemente fino all'ultimo episodio.



