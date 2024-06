Proclamati gli eletti nel consiglio comunale di Perugia

Sono stati proclamati i consiglieri eletti nel consiglio comunale di Perugia.

Questi i nomi, elencati in una nota del Comune: - per la lista n. 13 "Partito democratico" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Costanza Spera 2) Lorenzo Ermenegildi Zurlo 3) Francesco Zuccherini 4) Elena Ranfa 5) Francesca Pasquino 6) Nicola Paciotti 7) Silvia Pannacci 8) Marko Hromis 9) Niccolò Ragni - per la lista n. 19 "Vittoria Ferdinandi sindaca anima Perugia" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Riccardo Vescovi 2) David Grohmann 3) Laura Tanci 4) Simone Cenci - per la lista n. 14 "Pensa Perugia per Vittoria Ferdinandi" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Lorenzo Mazzanti 2) Cesare Carini - per la lista n. 17 "Movimento 5 stelle 2050" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Francesca Tizi 2) Antonio Donato - per la lista n. 18 "Orchestra per la vittoria Ferdinandi sindaca" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Fabrizio Croce - per la lista n. 15 "Alleanza Verdi Sinistra" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Lorenzo Falistocco - per la lista n. 16 "Perugia per la sanità pubblica" collegata con il candidato eletto sindaco: 1) Fabrizio Ferranti - per il gruppo di liste n. 2 "Per Scoccia sindaco Perugia civica" n. 3 "Giorgia Meloni per Scoccia sindaco Fratelli d'Italia" n. 4 "Futuro giovani Scoccia sindaco" n. 5 "Scoccia sindaco unione di centro" n. 6 "Fare Perugia con Romizi Forza Italia" n. 7 "Perugiamica Margherita Scoccia sindaco" n. 8 "Progetto Perugia" n. 9 "lega Perugia per Scoccia" 1) Margherita Scoccia candidato alla carica di Sindaco - per la lista n. 3 "Giorgia Meloni per Scoccia sindaco Fratelli d'Italia" 1) Matteo Giambartolomei 2) Riccardo Mencaglia 3) Nicola Volpi 4) Clara Pastorelli 5) Paolo Befani - per la lista n. 6 "Fare Perugia con Romizi Forza Italia" 1) Edoardo Gentili 2) Augusto Peltristo 3) Gianluca Tuteri - per la lista n. 2 "Per Scoccia sindaco Perugia civica" 1) Nilo Arcudi 2) Chiara Calzoni - per la lista n. 8 "Progetto Perugia" 1) Leonardo Varasano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA