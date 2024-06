Presentato il Bilancio sociale di Sviluppumbria

"Diminuiscono i costi interni di gestione, aumentano i servizi e la produttività": Michela Sciurpa, l'amministratore unico di Sviluppumbria, ha presentato il bilancio sociale e di sostenibilità 2023, nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, a Perugia.

"Una Società capace di rispondere con maggiore flessibilità e rapidità alle nuove esigenze delle imprese, delle famiglie e dei territori. Migliorando la qualità e la quantità delle attività, mantenendo una costante attenzione ai costi e all'efficace utilizzo delle risorse pubbliche, con risultati tangibili e misurabili", ha sottolineato Michela Sciurpa, che si è poi focalizzata sull'attività "portata avanti per raggiungere un duplice obiettivo: ridefinire la mission e la vision della Società attraverso la sua riorganizzazione; aumentare i servizi e le opportunità per il territorio, contenendo i costi di gestione".

Un impegno costante che ha portato ad una riorganizzazione delle risorse aziendali e ad un riposizionamento strategico della Società stessa, un sostanziale cambio di passo dell'attività iniziato dal 2020. Con un grande sostegno all'innovazione, all'internazionalizzazione delle imprese - anche attraverso i cluster regionali Aerospace e Nautica - l'attrazione degli investimenti, la promozione del turismo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, grazie a un dialogo continuo con il territorio, coprogettazioni costanti e la creazione di nuovi network. Dal 2020, Sviluppumbria - riferisce una nota - ha rafforzato le sue attività caratteristiche e aumentato il numero dei progetti gestiti, affidati dalla Regione. Dai tre bandi che gestiva, si è passati a 23 progetti nel 2021, a 49 nel 2022 e a 52 nel 2023, e con le stesse risorse umane di allora. Più di 50mila le domande istruite, oltre 86 milioni di euro i fondi concessi. Parallelamente, viene garantito e consolidato l'equilibrio economico e finanziario della Società, che per la quarta volta consecutiva chiude il Bilancio in utile (29.000 euro), un obiettivo non scontato soprattutto all'inizio del mandato. Un altro anno intenso dove il valore della produzione evidenzia oggi un ulteriore considerevole incremento rispetto all'esercizio precedente con + 22,5% per effetto dell'importante aumento del volume delle attività svolte dall'agenzia e del numero dei progetti in portafoglio.

Il "Bilancio Sociale e Relazione di sostenibilità 2023", il terzo per Sviluppumbria, dà atto del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della trasparenza e dell'efficacia voluti dalla Giunta regionale; è stata condotta una valutazione presso gli utenti dell'impatto che l'azione di Sviluppumbria ha generato nei loro confronti misurando in modo tangibile il valore aggiunto verso imprese, famiglie e territori. Un feedback nei confronti della Società molto positivo, tanto è vero che circa il 90% degli imprenditori intervistati valuta in maniera estremamente efficace sia la quantità dei servizi erogati, sia la qualità dell'assistenza ricevuta in termini di professionalità, disponibilità e cortesia, da parte degli uffici di Sviluppumbria. Uno strumento di monitoraggio del proprio comportamento socialmente responsabile che include appunto la Relazione di sostenibilità, allargando la rendicontazione alle proprie performance Esg (Environmental, Social e Governance) per rispondere alle aspettative degli stakeholder. Un Bilancio sociale che oggi rappresenta un documento standard in grado di mantenersi nel tempo, un modello utile per comparare la gestione, anno per anno. Sempre mantenendo ben saldi gli obiettivi attraverso un costante impiego di innovazione, flessibilità, efficienza ed efficacia. Un orientamento per continuare a migliorare gli importanti risultati sino ad ora raggiunti.



