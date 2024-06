Inaugurati i nuovi voli settimanali Perugia-Lampedusa

HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, il 28 giugno, come da programma annunciato nel corso dell'inverno, ha inaugurato i nuovi voli settimanali che collegheranno fino al 4 di ottobre Perugia con Lampedusa. I collegamenti, grazie alla sinergia operativa con il vettore Luxwing, saranno operati ogni venerdì con i seguenti orari: Lampedusa 9:10 - Perugia 10.40 Perugia 15:20 - Lampedusa 17.00 È una novità assoluta, invece, il volo Perugia - Verona che opererà sempre di venerdì con orari a metà giornata: Perugia 11:30 - Verona 12.15 Verona 13:30 - Perugia 1.415.

Per il Ceo di HelloFly, Teodosio Longo, si tratta di "una splendida collaborazione, quella ormai consolidata con lo scalo umbro, che oltre al collegamento tra l'Umbria e Lampedusa ci consente di attivare una rotta nuova come quella di Verona, grazie a livelli tariffari ed operativi super competitivi".

I biglietti sono già acquistabili su www.hellofly.it o presso le migliori agenzie di viaggio.



