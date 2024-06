Proclamati i componenti del Consiglio comunale di Foligno

Sono stati proclamati i nuovi componenti del Consiglio comunale di Foligno, dopo l'esame dei verbali da parte della commissione centrale elettorale, presieduta da Marta D'Auria.

In Consiglio la coalizione di centrodestra, oltre al sindaco Stefano Zuccarini, conta su Marco Cesaro, Giuseppe Galligari, Alessandra Leoni, Tiziana Filena, Leonardo Pacini, Valentina Gualdoni (Fratelli d'Italia); Riccardo Meloni, Barbara Di Nicola, Daniela Flagiello (Forza Italia); Michela Giuliani, Decio Barili e Mauro Malaridotto (Lega); Nicola Badiali, Elisabetta Ugolinelli (Stefano Zuccarini Sindaco); Lorenzo Schiarea (Più in alto).

I consiglieri della coalizione di centrosinistra sono Rita Barbetti, Maura Franquillo, Giorgio Gammarota, Seriana Mariani (Partito Democratico); Tommaso Feliziani (Foligno Domani); Diego Mattioli (Foligno in Comune); David Fantauzzi (Movimento 5 Stelle), Maria Frigeri (PattoxFoligno).



