Premio Lugnano, gli appuntamenti per la cerimonia di premiazione

Si svolgerà sabato dalle ore 18,30 in poi la cerimonia finale di premiazione e presentazione dei finalisti del Premio Letterario Città di Lugnano giunto alla sua decima edizione on sempre più prestigio e con appuntamenti sino a domenica. Lo hanno presentato oggi alla stampa il nuovo sindaco del borgo Alessandro Dimiziani con la curatrice del premio Elisabetta Putini e il presidente della giuria Paolo Petroni, cui, per l'inaugurazione della mostra Com'eri vestita, si è aggiunta Patrizia Sacco di Amnesty International, responsabile di questo allestimento. Gli autori finalisti di romanzi editi di questa edizione sono: Emanuela Anechoum 'Tangerinn' (E/O); Giulia Corsalini 'La condizione della memoria' (Guanda); Deborah Gambetta 'Incompletezza' (Ponte alle Grazie); Brunella Schisa 'Il velo strappato' (HarperCollins) e Alice Urciolo 'La verità che ci riguarda' (66thand2nd). Il vincitore sarà proclamato con i voti della giuria di esperti (Daniela Carmosino, Annagrazia Martino, Giorgio Nisini, Paolo Petroni, Paolo Pintacuda, Ilaria Rossetti, Carlo Zanframundo più Luca Ricci, autore vincitore della scorsa edizione) e quello della giuria popolare, che segnalerà il proprio preferito. Verrà anche premiato uno dei sei finalisti, autori di racconti inediti a tema la 'Luce'. Dopo cena le Swingeresse in concerto, sempre in piazza, per ascoltare musica swing di ieri e di oggi e ballare. La mostra Com'eri vestita? (che chiuderà il 27 agosto) propone sedici postazioni con gli abiti di donne vittime di violenza e la loro storia che, sabato alle 18 e domenica alle 11, si potrà non solo leggere sulle apposite targhe, ma ascoltare dai Lettori ad alta voce dello SpazioFabbricaLab diretti da Cristina Caldani. Domenica mattina presentazione, con letture di Dario Del Vecchio, del libro 'Ogni altro sono io - Alberto Manzi maestro e umanista' di Patrizia D'Antonio (Castelvecchi) alle ore 10 con l'autrice, Daniela Carmosino e Elisabetta Putini, quindi alle 12 del romanzo 'La fabbrica delle ragzze' di Ilaria Rossetti (Bompiani) con l'autrice, Giorgio Nisini e Paolo Petroni. Nel pomeriggio alle 17 erimonia di preiazione di Scrittori in Erba per elaborati sul tema 'Radici', legato a quel Turismo delle radici indicato quest'anno dai Borghi più Belli d'Italia di cui Lugnano in Teverina, col suo centro medievale e la stupenda chiesa romanica Collegiata di santa Maria, fa parte.



