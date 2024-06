La passione tema del Love film festival a Perugia

Pupi e Antonio Avati, Marco Bocci, Laura Chiatti, Brando De Sica, Claudia Gerini, Laura Morante e Jerzy Skolimowski saranno tra gli ospiti a Perugia della decima edizione del Love film festival, rassegna cinematografica incentrata sul tema dell'amore. Quest'anno dedicata in particolare alla "passione".

La manifestazione, in programma dal 27 al 30 giugno tra la Sala dei Notari e il Cinema Méliès è stata presentata dal direttore artistico Daniele Corvi con interventi anche della madrina Elisabetta Pellini, del fotografo Gianluigi Di Napoli, autore del manifesto che ritrae stretti in un abbraccio passionale gli attori Filippo Timi e Lucia Mascino, della presidente dell'associazione organizzatrice Chiara Troni, di Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria, media partner della manifestazione, e della presidente della scuola CS Cinema di Milano, Andrea Simonella.

Anche la sindaca Vittoria Ferdinandi ha inviato i suoi saluti ricordando che il Love film festival è incentrato su un tema a lei "particolarmente caro, quello dell'amore e dei buoni sentimenti".

È intervenuto anche il regista Chen Fei, che il 28 giugno presenterà il suo film "Encounter Love", ispirato proprio dal tema della passione, ed annunciato come il primo film cinese proiettato al festival, cui è andato subito, consegnato direttamente dal direttore Corvi, il Grifone d'oro Miglior sceneggiatura "San Francesco".

Annunciato anche il Premio speciale "Aldo Capitini" che durante la prima giornata sarà consegnato all'attrice Claudia Gerini per il libro autobiografico "Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice".

Il festival premia infatti le pellicole italiane e internazionali uscite in sala nell'anno precedente per le categorie miglior film "Sandro Penna"; miglior regia "Fondazione Perugia"; miglior produzione "Associazione dei mestieri del cinema umbri"; miglior film di genere; miglior interprete "Marcello Mastroianni"; miglior esordio alla regia "Vittorio De Sica"; miglior documentario; miglior corto "CS Cinema"; miglior interprete film tv "Pietro Vannucci"; premio speciale solidarietà "Don Mario Stefanoni"; miglior interprete corto "Walter Chiari". La cerimonia di consegna è in programma domenica 30 giugno alle 21 alla Sala dei Notari.

Nel presentare il programma, Corvi ha posto l'accento sulla portata internazionale della manifestazione. La madrina Elisabetta Pellini ha poi sottolineato l'importanza dell'adesione del festival al protocollo "No Women No Panel", sostenuto da Rai e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, a sostegno della parità dei diritti e della parità di genere.



