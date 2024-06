Ingegnere Marisa Cesario alla guida vigili del fuoco Umbria

E' l'ingegnere Marisa Cesario la nuova direttrice regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La prima donna a ricoprire questo ruolo nella regione e reduce tra l'altro dall'avere coordinato le operazioni di soccorso in occasione dell'incidente nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga di Firenze, nel febbraio scorso.

L'ingegner Cesario è stata nominata dirigente generale nella riunione del Consigli dei ministri. Ora - risulta all'ANSA - ha assunto la direzione regionale dell'Umbria e sarà anche reggente del comando di Perugia.

Nel Corpo nazionale dal 1990 l'ing. Cesario ha prestato servizio ai comandi di Genova e Catanzaro e ha diretto poi quelli di Como, Cosenza, Taranto, Modena, Bari e Firenze (anche in questo caso prima donna comandante).

Nella sua lunga esperienza ha affrontato numerose emergenze e coordinato delicati interventi di soccorso, come da ultimo quello per il crollo di Firenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA