In arrivo 42 agenti penitenziaria per le carceri umbre

Per le carceri dell'Umbria sono in arrivo 42 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Ne verranno assegnati 20 a quello di Perugia, 18 a Spoleto, tre a Terni e uno a Orvieto. "Contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un'iniezione di forze nuove che daranno sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti" ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

"Le nuove assegnazioni - ha quindi evidenziato il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - dimostrano tutta l'attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio. Mi preme ringraziare il sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la polizia penitenziaria: sono orgoglioso di poter collaborare con lui costantemente, fianco a fianco, per il bene del nostro territorio".



