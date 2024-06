Umbria jazz si congratula con sindache Perugia e Orvieto

Gian Luca Laurenzi, presidente Fondazione di partecipazione Umbria Jazz "a titolo personale ed a nome" dell'Organismo si congratula "con la neo sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, prima donna alla guida del capoluogo, e la confermata, Roberta Tardani, sindaco di Orvieto". "Alle prime cittadine di due città che rappresentano da oltre cinquant'anni, Perugia, e da oltre trenta, Orvieto le sedi dei due maggiori appuntamenti di Umbria jazz, auguro buon lavoro e nella consapevolezza della profonda integrazione e importanza dei festival con i rispettivi tessuti cittadini e confermiamo l'impegno di Umbria jazz alla più ampia collaborazione per regalare alle città e ai tanti visitatori eventi che rendano sempre più attrattive queste stupende location naturali" afferma in una nota.

"Infine - conclude Laurenzi - un ringraziamento per questi dieci anni ad Andrea Romizi, sindaco uscente di Perugia, che ha sempre mostrato interesse e massima disponibilità a tutto quello che ha riguardato Umbria Jazz, dimostrandosi sempre un interlocutore attento e disponibile. Buon lavoro, vi aspettiamo a Perugia dal 12 luglio….".



