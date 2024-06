Torna a Spoleto e in Umbria stagione del Lirico sperimentale

Torna a Spoleto e nei principali teatri dell'Umbria la stagione del Lirico sperimentale "A.

Belli". Aprirà con la consueta kermesse musicale "Eine Kleine Musik 2024" al Teatro Caio Melisso, in collaborazione con il Comune nell'ambito di Accade d'estate. In scena Anita un'opera di Gilberto Cappelli - vincitore del Premio Abbiati nel 2001 - su libretto di Raffaella Sintoni e Andrea Cappelli.

Seguirà la messa in scena di due opere, entrambe eseguite per la prima volta nel 1959 al Teatrino di Villa Olmo di Como: Procedura penale di Luciano Chailly e La smorfia di Bruno Bettinelli, su libretto di Riccardo Bacchelli e Dino Buzzati. La stagione proseguirà con il tradizionale appuntamento degli Intermezzi del '700, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano - Centro Studi Pergolesi. In scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto (venerdì 6 e sabato 7 settembre, alle 20.30, e domenica 8 settembre, alle 17.00) la ripresa di Moschetta e Grullo (nell'edizione critica di Antonio Dilella e Claudio Toscani) con la regia e le scene di Andrea Stanisci; e, in prima rappresentazione in tempi moderni, l'intermezzo Eurilla e Beltramme (nell'edizione critica di Benedetta Amelio) con la regia e le scene di Laura Cosso.

A chiudere la stagione regionale, domenica 29 settembre alle 18, si terrà al Teatro Secci di Terni un Concerto Lirico.

Protagonisti della stagione - spiega il Lirico sperimentale - saranno i cantanti vincitori e idonei dei concorsi 2023 e 2024, oltre a quelli che la direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e i cantanti vincitori delle scorse edizioni.



