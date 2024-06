Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Norcia. Per il sindaco Giuliano Boccanera è stata l'occasione per presentare la sua squadra di governo, quindi gli assessori che fanno parte della giunta: Antonio Duca, vicesindaco e assessore all'urbanistica e alla pianificazione; Gianni Coccia, lavori pubblici e manutenzioni; Sabrina Palazzeschi, servizi sociali, alla sanità e alle aree interne; Maria Anna Stella, turismo e alla cultura.

"I criteri per la scelta dei membri della giunta - ha commentato Boccanera - sono stati legati alle competenze, oltre che di premialità rispetto a chi ha preso più voti. Una squadra già a lavoro per la città".

"Parte la consiliatura e siamo tutti in carica - ha commentato Boccanera - e da adesso lavoreremo per il bene della nostra comunità. Come prime azioni, daremo seguito a tutti quegli atti che ancora sono necessari per far partire il cantiere di Castelluccio l'8-9 luglio; per quello che riguarda il polo scolastico il 2 luglio abbiamo una riunione con il direttore dei lavori, il Rup, l'impresa e i progettisti. Poi lavoreremo per l'Estate nursina e cercheremo di far sì che tutti quelli che possono partecipare alla vita politica e amministrativa della città diano una mano. Noi siamo disponibili ad accogliere consigli, suggerimenti e a fare quello di cui la città ha bisogno".

Sono stati anche eletti il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Battistini e vicepresidente Ilario Salvatori.



