Un cinquantanovenne impegnato in un soccorso stradale è morto dopo essere stato investito sulla E45 alle porte di Perugia. Sull'incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale.

In base a una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto da un mezzo pesante. Era impegnato nel soccorso stradale sulla carreggiata nord della E45 nella zona di Lidarno.



